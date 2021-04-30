Güneş Enerji Santrali Projesinde sona gelindi

Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde yapılan ve 990 kw/h gücündeki güneş enerji santrali kurulum çalışmalarında sona gelindi.

Projenin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin bilgiler alan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Güneş Enerji Santrali'nin kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: 'ENERJİ İHTİYACIMIZI DOĞADAN ALARAK ŞEHRİMİZE HİZMET EDİYORUZ'

Gelecek için umut vadeden projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Aziz şehrimiz Elazığ'ımız için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor, söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Belediyemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerimiz arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES)'de artık son aşamaya geldik. Belediyemiz bünyesinde 19.000 m² alan üzerine inşa ettiğimiz ve yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek olan GES (Güneş Enerji Santrali) projemiz kısa zaman içerisinde faaliyetlerine başlayacak. Bu projemize ek olarak yine Şahinkaya mevkiinde 5 megawatt kapasiteli yeni bir GES projemiz içinde çalışmalarımızı başlatmış olup, 2022 yılında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu projelerimizle enerji ihtiyacımızı doğadan alarak Elazığ'ımıza hizmet ediyoruz. Amacımız; bize inanan, güvenen ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize güzel hizmetler sunmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir." dedi.