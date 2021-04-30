Güney Ege’de sahiller boş kaldı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Tam kapanma kararı alındığını duyurulmasının ardından birçok kentten Muğla'ya adeta akın edildi. Önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri vatandaşlara kapanmayla ilgili uyarılarda bulunurken, kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.





SAHİLLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ



Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ilk gününde Güney Egede sahillerin boş olduğu görüldü. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkarak 35 dereceye yükseldiği sahil kesimlerinde, vatandaşların kapanmaya uyduğu gözlendi. Kapanmadan önce akın edilen, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik kentlerde, vatandaşlar kısıtlamaya uydu, dünyaca ünlü sahiller sessizliğe büründü