Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Güney Ege’de sahiller boş kaldı
Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:21

’de sahiller boş kaldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Güney Ege’de sahiller boş kaldı

Kapanma kararıyla adeta akın edilen ’de dünyaca ünlü sahiller sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı turistik bölgelerde, vatandaşların kapanma kararına uyduğu gözlendi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu.

Tam kapanma kararı alındığını duyurulmasının ardından birçok kentten Muğla'ya adeta akın edildi. Önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri vatandaşlara kapanmayla ilgili uyarılarda bulunurken, kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.



SAHİLLER SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ilk gününde Güney Egede sahillerin boş olduğu görüldü. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkarak 35 dereceye yükseldiği sahil kesimlerinde, vatandaşların kapanmaya uyduğu gözlendi. Kapanmadan önce akın edilen, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistik kentlerde, vatandaşlar kısıtlamaya uydu, dünyaca ünlü sahiller sessizliğe büründü

ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Ege’de sahiller boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA