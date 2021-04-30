Günlük 4000 aileye sıcak yemek

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşların iftarlarını açmaları için kurulan iftar çadırları kurulmayacak. İftar çadırlarının kurulamamasından dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve Türk Kızılay'ın işbirliğiyle Ramazan ayında 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanların evlerine sıcak yemek ulaştırılacak. Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, "Valiliğimiz, Kızılay'ımız ve Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler memleketimizde aç ve açıkta, kimsesiz ve sahipsiz hiç kimseyi bırakmamak, sahipsizlerin sahibi olma anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Belediye personelimiz, Valilik personeli ve Kızılay personelleri ile birlikte sahada aç ve açıkta olan vatandaşımızı bizzat evinde ziyaret edip BELSOS tarafından hazırlanan ve 15 aracımızla bütün Malatya'da 65 yaş üstü kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak yemekleri evlerine ulaştırılacaktır. Malatya sınırları içerisinde aç ve açıkta kimse kalmayacak. Herkese sıcak yemek gidecek, herkese giysi gidecek, herkese gıdaları gidecek. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ve Valiliğimiz gerekli tedbirleri almıştır. Günlük 4000 aileye akşam sıcak iftar yemeği, gecede 600 aileye sahur gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.