Hak İş’ten Antalya Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattığı grev, 648 gündür devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, yaptığı açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini imzalamak istediklerini söyledi.

Grevlerinin pandemi döneminde açlık grevlerine dönüştürdüklerini belirten Başkan Kandil, "Toplu iş sözleşme hakkımız verilene kadar, işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu bir hak mücadelesidir. Grevi uzlaşarak anlaşarak sona erdirmek istiyoruz." dedi.

"KARA BULUTLAR DAĞITILSIN"

Şube Başkanı Muhammed Talha Kadil, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 648 gündür sürdükleri grevin toplu iş sözleşmesi ile bağlanması için üzerindeki kara bulutların kaldırılmasını istedi.

İşçiye zehir edilen hayatın çektirilen açıların sürgünlerle ailelerden ayrılmaya mahkum bırakılmanın artık son bulmasını da isteyen Başkan Kandil, "Biz Antaya Büyükşehir işçileri olarak tarihin en uzun grevin Muhittin Böcek'in belediye başkalığında gerçekleştirdiğini tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. 2 yıldır bize zehir edilen 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü bayramı artık Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da en güzel şekilde kutlamayı hak ettiklerini düşünüyoruz. O yüzden Muhittin Böcek'e bir kez daha sesleniyoruz. Gel toplu iş sözleşmesini imzalayalım. İşçimizin maaşını hak ettiği noktaya getirelim. Sürmüş olduğun işçileri asıl işyerlerine geri döndürelim. Üzerimize sandığın bu karalığı aydınlığa çevirelim. Grev alanlarımızda 1 mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" diyerek bundan sonrada grevi sürdürmekte kararlı oldukların kaydetti.

Başkan Kandil basın açıklamasının ardından belediye önüne siyah çelenk bıraktı.