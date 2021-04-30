Haliliye’de gece denetimi

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, park ve bahçelerde gece vardiyasında yürütülen çalışmaları denetledi. Ramazan Ayı boyunca iki vardiya şeklinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak Ramazan Ayında da hiç durmadık. Ekiplerimiz, gündüz ekibi ve gece ekibi şeklinde tam kadro olarak sahada hummalı bir şekilde çalışıyorlar" dedi. Başkan Mehmet Canpolat, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Yardımcısı Emin Aslan ile birlikte ilk olarak Ali Şelli Parkına geçen Başkan Canpolat, burada yürütülen yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Canpolat, buradaki incelemelerinin ardından Ahmet Yesevi Mahallesindeki Üzüm Parkına geçti. Yürütülen çiçek dikimi ve çevre düzenleme çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat, daha sonra Karşıyaka Mahallesindeki Fıstık Parkına geçti. Fıstık Parkında da, tamamlanan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Canpolat'ın son durağı ise Ulubağ kırsal Mahallesinde yapımı devam eden park oldu. Park yapım çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması talimatını verdi.