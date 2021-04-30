Hanlar bölgesinde süreç hızlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde kamulaştırmaların hızlı bir şekilde yapılması için 'acele kamulaştırma' kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma kapsamındaki alanlarla ilgili tespit davalarıyla ilgili süreci zaman kaybetmeden başlatıyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak tarihi projede önemli bir mesafe alındı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binaları ile Pirinç Han'ın arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40'ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkân ile yıkılan Kızılay binasının arkasındaki bir binanın yıkımı tamamlanmıştı. Proje kapsamında toplam 5 bin 969 metrekare kamulaştırılacak alandan 1016 metrekarelik alanın kamulaştırması tamamlanmıştı. Proje alanı üzerindeki 500'e yakın hak sahibinden 101'i ile anlaşma sağlanırken, kalan 400'e yakın hak sahibi ile de görüşmeler devam ediyordu. Toplam 21 bin metrekarelik yıkım gerektiren alanın 5 bin 100 metrekaresinde yıkım işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürecin hızlanması için 'acele kamulaştırma' sürecine başvurdu.Bursa'nın belki de gelecek 100 yılına damga vuracak tarihi projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek geldi. Acele Kamulaştırma Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; "Bursa İli Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Hanlar Bölgesi olarak bilinen alanda yer alan hanların meydana çıkarılması amacıyla yürütülecek, 'Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması" temalı proje çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.