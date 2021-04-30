Hatay-Osmaniye bağlantı yolları kapatıldı!

Hatay'ın Erzin ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Hatay ve Osmaniye arasında iller arası giriş yapılan birden fazla bağlantı yolunun bulunması ve bu sebeple kontrolün sağlıklı şekilde sağlanabilmesi adına bazı bağlantı yollarının kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar bugün gerçekleşti. İlçe Hıfsısıhha Kurul Kararınca, Erzin'e bağlı Gökdere Mahalle ve Osmaniye'ye bağlı Akyar Köyü üretici vatandaşların mağduriyeti göz önünde bulundurularak, Jandarma eşliğinde Karayolları ekipleri araç sürücülerinin dikkatini çekmek ve yolun kapalı olduğunu belirten levhalar dikerek yolu trafiğe kapattılar.