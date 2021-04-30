Hatay’da 149 bin captagon hap ele geçirildi

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu F.H. isimli şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bildi aldı.

Şahsı takibe alan ekipler, yeterli teknik ve fiziki takipten sonra operasyon için düğmeye bastı. İlgili şahsın sürücülüğünü yaptığı araç Antakya yolu üzerinde durduruldu. Narkotik Köpeği'nin yardımı ile araçta yapılan aramada bir çanta içerisinde 149 parça halinde toplam 149 bin adet captagon hap ve 27 parça halinde 5 kilo 750 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bayancı uyruklu F.H. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.