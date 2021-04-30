Hem ihracat hem de ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında, üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre ülke olarak Mart ayında ihracatımız yüzde 42,2, ithalatımız ise 25.6 oranında arttı. İhracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat %25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde ise ihracat ve ithalat oranları ile rakamları şu şekilde oldu.

KOCAELİ VE SAKARYA

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,5 artarak 904 milyon 284 bin dolar, ithalat % 56,0 artarak 1 milyar 286 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Sakarya ilinde ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 60,6 artarak 502 milyon 605 bin dolar, ithalat % 12,1 artarak 322 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATI AZALAN TEK İL DÜZCE

Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 45,6 azalarak 21 milyon 461 bin dolar, ithalat % 54,5 artarak 22 milyon 659 bin dolar olarak gerçekleşt. Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 51,6 artarak 14 milyon 682 bin dolar, ithalat % 5,7 artarak 20 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalova ilinde ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 426,7 artarak 116 milyon 134 bin dolar, ithalat % 128,5 artarak 110 milyon 077 bin dolar olarak gerçekleşti.