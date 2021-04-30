Husumetlilerin araçları çarpıştı, çıkan tartışma kanlı bitti

Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda eski kayınvalidesiyle yaşayan çocuğunu görmek isteyen Emrah Mayalı (35) ile önceden husumetli olduğu eski kayınbiraderi Hasan G. (25) ve onun eşi Mehtap G. (26) arasında sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Mayalı'nın kullandığı otomobil ile Hasan G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Emrah Mayalı, çıkardığı tabanca ile Hasan G.'ye ve eşi Mehtap G.'ye ateş etti. Hasan G. ve eşi Mehtap G. kanlar içerisinde kalırken, Mayalı ise aynı silahı başına dayayıp intihar etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emrah M, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan G.'ye ve eşi Mehtap G. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Mayalı'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.