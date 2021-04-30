Huzur şehri Malatya Türkiye’ye örnek oluyor

2004 yılında Battalgazi'de tarihi eserleri ayağa kaldırarak başladığı hizmet atağına, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden Selahattin Gürkan, hayalindeki Malatya'yı basın mensuplarıyla bir araya geldiği değerlendirme toplantısında paylaştı. 2023 vizyonuyla, Cumhuriyetin 100. Yılı'na hazırlanan Türkiye'de, Malatya'yı 2053 ve 2071 vizyonlarına taşımanın gayreti içerisinde olan Başkan Gürkan, şu günlerde mega projelerin bir bir faaliyete geçirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi ürettiği elektrikle, kendi soğutma sistemini yenilenebilir enerjiyle karşılayan Lisanslı Depo artık açılış için gün sayıyor. Fuarlar Merkezi denilen Malatya'yı çadır altı fuarcılıktan kurtaran projeyi, FKA ile birlikte tamamlayan Gürkan, Yeni Fuar Merkezi'ni de çevre düzenlemesinden sonra faaliyete geçirecek. Temeli atılan ve büyük bir afet anında sadece Malatya'nın değil, bölgenin yemek ve ekmek ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olan Yemek/Ekmek Fabrikası'nın inşası hızla yükselirken, Kuzey Kuşak Yolu üzerindeki Fidancılar Sitesi, yaz aylarında tüm meyve ve fidancıları bir araya getirecek şekilde hizmete açılacak. 40 yıl sonra Kızılay Üretim Üssü'ne dönüştürülerek şehre kazandırılan Vagon Onarım Fabrikası, sahip olduğu teknolojik yeniliklerle güven veren Yeni İtfaiye Merkezi, yapımı tamamlanan Anayurt Bulvarı ve bağlantı yolları, Danişmentgazi ve bağlantı yolları, kırsala yapılan yol ve alt yapı yatırımları da sadece 24 ayda biten işler. Millet Bahçesi, İnderesi Tabiat Parkı, Taşhoran Kilesi, Yaka Köyü GES, Kuyuönü HES de yine bu kısacık sürede biten birkaç mega projeden bazıları. AK Parti'nin 11 maddelik manifestosu doğrultusunda beş temel ilke oluşturduklarını belirten Başkan Gürkan, "Bizim belediyecilik anlayışımızda temel faktör şudur; biz 5 temel ilke üzerinde yürürüz. Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Çevrenin ve Yeşilin Korunması Belediyeciliği ve Hizmet Belediyeciliği olarak 5 temel ilke belirledik" ifadelerini kullandı.Başkan Gürkan, modern bir Şire Pazarı'nın ihale sürecinin tamamlandığını ifade ederek, Malatya'ya müjde niteliğinde bir proje hazırladıklarını, ihaleyle birlikte ilerki aşamalarıyla beraber 600 milyonluk bir yatırımı kente ve kayısı üreticisine kazandıracaklarını söyledi. Gürkan, "Malatya'ya yakışır bir Şire Pazarı olması lazım dedik. İhalesini yaptığımız projemiz inşallah Malatya'nın sayılı eserlerinden biri olacak. Malatya Dünya Kayısı Başkenti diyoruz. Yapacağımız projenin adı da bu olacak. İçerisinde kayısının bütün aşamalarıyla görselleştirildiği müzesi, Malatya'ya yakışacak ticari alanları, sosyal tesisleri, sosyal donatıları, kütüphaneleri, toplantı salonları ve konferans salonlarıyla modern anlamda bir alanı Malatya'mıza kazandıracağız." Dedi. Şire Pazarıyla entegre bir tesis olan Lisanslı Depoculuğun, Türkiye'nin en modern lisanslı deposu ve kayısı bazında da dünyada tek olan modern bir tesis yapıldığını belirten Başkan Gürkan, "Malatya'ya katma değeri 300 milyon TL olan kuru kayısıda bizim koyduğumuz hedef iki tesisimiz tam anlamıyla devreye girdiğinde 1 milyar 500 bin dolar. Dünyadaki 5 milyar dolar olan katma değerin Malatya'ya 1 milyar 500 bin dolarını getirirsek Malatya 5 kat daha değerlenir demektir" diye konuştu.