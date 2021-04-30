İftar öncesi aşevine ziyaret

Şanlıurfa'da çeyrek asırdır ihtiyaç sahibi bin aileye sıcak yemek hizmeti sunan Şanlıurfa Aşevi Derneği bu ramazan ayında da yardımseverlerin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de destekleriyle hayırda yarışmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti. Aşevinde sürdürülen çalışmalar hakkında Aşevi yetkilisi Ali Topal'dan bilgi alan Başkan Beyazgül, yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla kısa süreli sohbet ederek ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Beyazgül ayrıca bazı vatandaşların ilettiği ihtiyaçlar için ihtiyaçlarının giderilmesini yönünde ilgili birim müdürüne talimat vererek yerine getirilmesini söyledi. Beyazgül, ihtiyaç sahibi vatandaşların sefer taslarını elleriyle doldurarak yemek dağıtımına eşlik etti.