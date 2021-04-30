İskenderun’da torbacı operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 21-28 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Toplam 106 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine konuldu. Kişilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, bin269,42 gram sentetik kannabinoid, 25,70 gram eroin, 60 adet captagon hap, 130,42 gram metamfetamin, 31,02 gram esrar, 50 adet dişi hint keneviri ve bin 32,23 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ele geçirildi.