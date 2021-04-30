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Giriş Tarihi: 30.4.2021 14:37

’da torbacı operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İskenderun’da torbacı operasyonu

’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1 tabanca, bin269,42 gram sentetik kannabinoid, 25,70 gram eroin, 60 adet captagon hap, 130,42 gram metamfetamin, 31,02 gram esrar, 50 adet dişi hint keneviri ve bin 32,23 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 106 kişi hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 21-28 Nisan tarihleri arasında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Toplam 106 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine konuldu. Kişilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, bin269,42 gram sentetik kannabinoid, 25,70 gram eroin, 60 adet captagon hap, 130,42 gram metamfetamin, 31,02 gram esrar, 50 adet dişi hint keneviri ve bin 32,23 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG maddesi ele geçirildi.

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İskenderun’da torbacı operasyonu
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