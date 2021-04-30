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Giriş Tarihi: 30.4.2021 09:19 Son Güncelleme: 30.4.2021 09:36

sonrası sessizliğe büründü! İşte meydanların görüntüsü!

İHA
İstanbul tam kapanma sonrası sessizliğe büründü! İşte meydanların görüntüsü!

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Megakent 'da sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Kadıköy ve Üsküdar meydanı havadan böyle fotoğraflandı...

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 29 Nisan itibariyle başladı. Vatandaşların kısıtlama başlamadan önce İstanbul'dan göç etmesinin ardından meydanlar sessizliğe büründü.

Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü | Video

Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.

Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.

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İstanbul tam kapanma sonrası sessizliğe büründü! İşte meydanların görüntüsü!
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