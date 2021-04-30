İstanbul tam kapanma sonrası sessizliğe büründü! İşte meydanların görüntüsü!

Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü | Video

Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.