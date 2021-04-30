İstanbul’da 19 bin güvenlik görevlisi ile sıkı denetim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 17 günlük tam kapanmaya ilişkin sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Vali Yerlikaya, "Bugün başlayacak tam kapanmada 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacaktır" ifadelerini kullandı. Yerlikaya şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş/çıkışlarında, 4'ü ortak 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 kontrol noktası oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.