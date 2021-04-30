İstanbul'da döviz bürosuna silahlı saldırı: 1 yaralı!

SALDIRGAN VE YARDIMCISI YAKALANDI



Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, arkadaşı V.I. ile beraber Ataşehir'e kaçtığı tespit edildi. Tespit edilen adrese yapılan baskında M.K., kaçmasına yardım eden V.I. ile beraber yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak Alibeyköy Polis Merkezine götürüldü.