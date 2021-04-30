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Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:42 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:58

'da bürosuna silahlı saldırı: 1 yaralı!

DHA
İstanbul'da döviz bürosuna silahlı saldırı: 1 yaralı!

'da, bürosu sahibinden 200 bin lira alacağı olduğu iddia edilen şüpheli, iş yerini kurşunladı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği bir kişi yaralandı. Olay anı kameralara böyle yansıdı...

Korkunç Olay, 29 Nisan Perşembe günü saat 16.33'te Yeşilpınar Mahallesinde bulunan döviz bürosunun önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, döviz bürosunun sahibi olan E.D.'den 200 bin dolar alacağı olduğu iddia edilen M.K., işyerinin önüne gelip yere ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, yerden sekerek bir kişiyi yaraladı.

Şüpheli M.K., olay yerinden otomobil ile uzaklaşırken, silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN VE YARDIMCISI YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, arkadaşı V.I. ile beraber Ataşehir'e kaçtığı tespit edildi. Tespit edilen adrese yapılan baskında M.K., kaçmasına yardım eden V.I. ile beraber yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak Alibeyköy Polis Merkezine götürüldü.


Olay anı ise döviz bürosunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere M.K.'nın döviz bürosu önünde ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer aldı.

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İstanbul'da döviz bürosuna silahlı saldırı: 1 yaralı!
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