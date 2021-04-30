Kabaktepe'den İBB'ye tepki: Belediyeyi de kapattılar!

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi. İstanbul ulaşımında toplu taşımanın bir kez daha alarm vermesine ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Tam kapanma denince belediyeyi de kapatıp gitti herhalde İBB. Salgın boyunca hükümete akıl vermeye çalışanlar, toplu taşımayı yönetmekten aciz. Halkın sağlığıyla oynamayın, seferleri artırın!" ifadeleriyle tepki gösterdi.