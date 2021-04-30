Karagöz dünya markası olacak

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da doğan geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) kurulan uygulama ve araştırma merkeziyle dünyaya açılacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz'ü dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM), Karagöz'ü sadece ramazan ayında hatırlanan bir seyirlik eğlence olmaktan çıkarmak için faaliyetler yürütüyor. Merkez, düzenlediği atölyelerle yeni hayaliler, tasvir sanatçıları yetiştirmeyi, Karagöz sanatı ve kukla oyunları ile ilgili akademik çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Merkezin Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, "Karagöz, sadece ramazan ayında insanları eğlendirmek için yapılan bir eğlence değil. Karagöz'ün çok ciddi, felsefi bir bakış açısı var. Temel hedefimiz, Karagöz'ün sadece ramazanın 30 gününe sığdırılan bir eğlence aracı olmasının önüne geçmek" dedi. AAHER geçen gün Karagöz sanatçılarının sayısının azaldığına dikkati çeken Öztahtalı, şöyle konuştu: "Merkezin temel hedeflerinden biri de yeni hayaliler yetiştirmek. BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı'nda Karagöz ve kukla oyunlarıyla ilgili bir ders var. Hem öğrencilerden Karagöz'e hevesli olanlarının hem de yüksek lisans programında bu dersi alanların yeni bir hayali olarak, bu alanda uzmanlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece akademik boyutta değil, bu konuya ilgi duyan herkesi atölyelerimizde hem suretler yapmaya hem de hayali olarak Karagöz oynatmaya davet ediyoruz."