Kendi elektriğini üretiyor

Selçuklu Belediyesi bir süredir yürüttüğü güneş enerjisi santrali (GES) projesinin ikinci etabını da tamamladı. Kelebekler Vadisi Parkında kurulan sistemle Tropikal Kelebek Bahçesinin yüzde 55'lik elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılına kadar belediyenin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralleri ile karşılamayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi, Kelebekler Vadisi Parkı'nda kurulan sistemle projenin ikinci etabını da tamamladı. Kelebekler Vadisi Parkında kurulan 360 KW'lık GES panelleri ile üretilen elektrik, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin elektrik ihtiyacının yüzde 55'lik kısmını karşılamaya başladı.Projenin son etabında Bağrıkurt Mahallesi'nde yapılması planlanan GES projesi için yıl içerisinde ihaleye çıkılarak projenin temelinin atılması planlanıyor. Belediye hizmet binasına kurulan 120 KW ve Kelebekler Vadisine kurulan 360 KW elektrik üretimiyle Selçuklu Belediyesi, elektrikten büyük oranda tasarruf etti. Selçuklu Belediyesi bundan sonra yapılacak tüm tesislerde benzer çalışmayı yaparak her tesisin kendi elektriğini üretmeyi hedefliyor. Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısına kurulan 120 KW'lık GES sistemi ile yıllık yaklaşık 190000 kw elektrik üreterek yıllık yaklaşık 184 bin TL, Kelebekler Vadisi Parkı'na kurulan 360 KW'lık sistem ile de yıllık yaklaşık 576 bin KW elektrik üreterek yıllık yaklaşık 558 bin TL tasarruf sağlıyor.