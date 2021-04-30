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Haberler Yaşam Haberleri Kâğıthane Belediyesi, Can Dostlar Ofisi projesini hayata geçiriyor!
Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:09

Belediyesi, Can Dostlar Ofisi projesini hayata geçiriyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kâğıthane Belediyesi, Can Dostlar Ofisi projesini hayata geçiriyor!

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sahipli ve sahipsiz hayvanların muayenesinin yapılacağı, hastalık teşhisi, tedavisi ve aşılamalarının uygulanacağı Can Dostlar Ofisi projesinin seçim öncesi söz verildiği gibi hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca Can Dostlar Ofisi tamamlandığında, görme engelli vatandaşlar için ‘Rehber Köpekler’ projesi kapsamında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin yapılacağı belirtiliyor

Kâğıthane Belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Can Dostlar Ofisi projesinin sözünü vermişti. Can Dostlar Ofisi'nde sahipli ve sahipsiz hayvanların muayenesi, hastalık teşhisi, tedavisi ve aşılamaları yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca bu ofisin, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınması için çalışmaların yapılacağı bir merkez olacağı belirtilmişti. Okullarda çocuklara hayvan sevgisi vermek için ofisin faaliyetler yapacağı bildirilmişti.

CAN DOSTLAR OFİSİ HAYATA GEÇİYOR!

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya hesabından Can Dostlar Ofisi ile ilgili açıklamalarda bulunarak ofisini hayata geçirileceğini duyurdu. Öztekin, "Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi Can Dostlar Ofisi projemizi de hayata geçiriyoruz. Sokak hayvanlarımızın her türlü bakım, beslenme ve tedavi hizmetleri için ilçemize kazandıracağımız Rehabilitasyon Merkezi'nin ihalesine 17 Mayıs Pazartesi çıkıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN 'REHBER KÖPEKLER' PROJESİ

Kâğıthane Belediye, Can Dostlar Ofisi projesi tamamlandığında, görme engelli vatandaşlar için de harekete geçecek. 'Can Dostlar Ofisi'nde görme engelli vatandaşlar için 'Rehber Köpekler' projesi kapsamında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin yapılacağı belirtiliyor.

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Kâğıthane Belediyesi, Can Dostlar Ofisi projesini hayata geçiriyor!
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