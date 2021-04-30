Kısıtlamada toplanıp iskambil oyaladılar! 16 kişiye 37 bin lira ceza kesildi

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını denetimleri kapsamında Kartal'da "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık tutulan bir adresi denetledi. Saat 00.35 sıralarında Topselvi Mahallesi'ndeki adrese giden İstanbul Polisi adreste dokuz kişinin olduğunu, yasa dışı kumar oynandığını, masalarda bin 860 lira nakit para ve oyun kağıtlarının bulunduğunu tespit etti.

Ruhsatsız olduğu da saptanan adreste yedi kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak" gerekçesiyle dokuz bin 352 lira, sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden dokuz kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 28 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Adreste kesilen ceza miktarının toplamda 37 bin 702 lira olduğu vurgulandı. İş yerinin sorumlusu hakkında "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen adres ise Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.