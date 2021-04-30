Koronavirüs baskınından ilginç görüntüler! Balkondan atlayıp belini kırdı

Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video

BALKONDAN ATLAYIP BELİNİ KIRDI

Bu esnada ceza yememek için polisten kaçmaya çalışan bir kişi, ikinci katta bulunan kıraathanenin balkonundan alt kattaki balkona inmek istedi. Ancak ayağının takılmasıyla yere düşen adam, cezadan kaçmak isterken belini kırdı. Öte yandan polisten saklanmaya çalışan bir başkası ise ilginç bir yola başvurdu. Tıpkı çocuklar gibi perdelerin arkasına geçen adam ayaklarının göründüğünden bihaber halde polisin gitmesini bekledi. Durumu fark eden polis ekipleri gizlenen adamı saklandığı yerden çıkararak cezai işlem uyguladı.