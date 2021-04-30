Kuraklık için ilk önlem MASKİ’den

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe mahalleleri ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak, Beylerderesi mevkiinde saniyede 400 litre akan yeni su kaynağında kaptaj çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Dilek Mahallesi'nin belirli bölgeleri ve yeni planlanan sanayi sitesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su kaynağında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşilyurt İlçesi Sütlüce ve Topraktepe Mahalleleri içme suyu isale hattı yapım işi kapsamında; 1 adet kaptaj, 1 adet 1000 tonluk içme suyu deposu, 19 bin 500 metre içme suyu hattı ve 20 adet vantuz ve tahliye odası yapılıyor.