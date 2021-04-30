Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kaza, 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kilyos Sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kireç yüklü bir TIR, Edirne istikametine gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'ın kupası ters dönerken sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Devrilen TIR'daki kireç torbaları yola saçıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, devrilen TIR'ın ters dönen kupasında şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük çaba harcadı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza yapan TIR, yoldan vinç yardımıyla kaldırıldı. Yola saçılan kireç torbaları görevliler tarafından temizlendikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.