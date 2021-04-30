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Giriş Tarihi: 30.4.2021 07:28 Son Güncelleme: 30.4.2021 07:57

’nda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

’nda kireç yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu, yolun istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ters dönen TIR’ın şoför mahallinde sıkışan yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın sonucunda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kilyos Sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kireç yüklü bir TIR, Edirne istikametine gittiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen TIR'ın kupası ters dönerken sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Devrilen TIR'daki kireç torbaları yola saçıldı.

1.5 SAATTE ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikameti ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, devrilen TIR'ın ters dönen kupasında şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük çaba harcadı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından 1.5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KİREÇ TORBALARI YOLA SAÇILDI
Kaza yapan TIR, yoldan vinç yardımıyla kaldırıldı. Yola saçılan kireç torbaları görevliler tarafından temizlendikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tekrar trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
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