Lifos Dağında karlar eridi Allah yazısı belirdi

Kayseri'de her yıl Erciyes Dağı'nda beliren Allah yazısı bu yıl Lifos Dağında belirdi. Hacılar ilçesinden net bir şekilde görülen Allah yazısını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hacılar ilçesinde çiftçilik yapan Ömer Dede Lifos Dağındaki Allah yazısını, Yılanlı Dağı'nın zirvesinden cep telefonu ile fotoğrafladı. Allah yazısının Erciyes'te belirdiğinde tüm Kayseri'den görülebildiğini belirten Ömer Dede; "Allah yazısı genellikle Erciyes Dağının kuzey doğu kısmında bulunan ottoman bölgesinde beliriyordu. Erciyes çok yüksek bir dağ olduğu için bu yazısı tüm Kayseri'den görülebiliyordu. Ancak bu yıl Erciyes'in eteğindeki Lifos Dağı'nda da Arapça olarak Allah yazısı belirdi. Bu yazı en net hacılar ilçesi ve Yılanlı Dağı'ndan görülebiliyordu. Bende Yılanlı Dağı'nın zirvesine çıkıp bu muhteşem manzarayı cep telefonumla fotoğrafladım. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde bu yazının belirlemesi çok güzel bir olay" diye konuştu.