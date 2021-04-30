LÖSEV’den Başkan Gürkan’a ziyaret

LÖSEV Kayseri ve Malatya irtibat ofisi çalışanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdiler. LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, Malatya LÖSEV Aile Temsilcisi Sevim Balal, Malatya Sosyal Hizmet Sorumlusu Ezgi Barış, Kayseri Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, " LÖSEV Kayseri ve vakıftan arkadaşlarımızla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarette bulunduk. Sayın Başkana il temsilcimizle birlikte vakıf çalışmalarımızı anlattık. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bizlerde vatandaşlarımızdan fitre ve zekâtlarını LÖSEV Vakfına bağışlamalarını istiyoruz. Sadece Lösemili çocuklar değil, yetişkin kanser hastaları da yardımlarımızdan hem maddi hem de manevi olarak faydalanıyor" dedi.