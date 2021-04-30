Manisalılara çevrimiçi psikolojik destek

Kovid-19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizliklerin getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinden bu yana 750 kişiyle online görüşmeler sağlanarak Manisalılar psikolojik destek sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde her zaman vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplum ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Salgın ve benzeri felaketler insanlar için sağlık anlamında fizyolojik sorunların yanı sıra psikolojik ve davranışsal olarak da sorunlara neden olurken, Covid-19 salgınında, bireysel ve toplumsal anlamda karşı karşıya kalınan kaygı, korku, endişe, stres ve belirsizlikleri getirdiği psikolojik sorunların önüne geçmek amacıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bu alanda Türkiye'de öncü olan 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi ile Manisalılara psikolojik destek veriliyor.