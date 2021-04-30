Mersin’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olarak, binlerce gıda kolisi yardımında bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bizler vatandaşlarımızın yalnızca dualarına talibiz" dedi. Ramazan ayında da vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Gültak, "Böylesi önemli günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın daha büyük bir önem taşıdığı kanaatindeyim. Bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın huzurunu taşıyoruz. Bu bağlamda hayırsever vatandaşlarımızın katkısını da göz ardı etmek mümkün değildir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun" diye konuştu.