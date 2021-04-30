‘Millet Bahçesi’ne kavuştu!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tamamlandığı ve devrinin Büyükşehir Belediyesine geçtiği Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, Millet Bahçesi'nde Malatyalıların gönül rahatlığıyla geleceği, çocuklarıyla ve aileleriyle vakit geçireceği güvenli bir ortamın oluştuğunu söyledi. Malatya'da, 43 dönümlük alan içerisinde yapımı tamamlanan ve içerisinde 1 adet Millet Kıraathanesi, 1 adet Kapalı Otopark, Kapalı Otopark içerisinde elektrikli araçlar için 6 adet şarj ünitesi, 2 adet Basketbol Sahası, 2 Adet Kültür Fizik aletleri, 1 Adet 3 bin 400 m2'lik Yansıtma ve Oyun Havuzu, 300 tonluk sulama amaçlı kullanılacak Su Deposu, 3 adet Oyun Parkı, Yürüyüş ve Koşu Parkurları ve yeşil alanların olduğu Millet Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı. Başkan Gürkan, Yeşil Kuşak alanı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla eski stat alanının Millet Bahçesine dönüştürülerek Malatyalıların hizmetine sunulduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, " Millet Bahçesi'ni Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak devrini aldık. Millet Bahçesi alanının geçmiş serüvenine baktığımızda alan içerisinde stadyum vardı. Stadyumun karşılığında başka bir alana stadyum yapmak kaydıyla Millet Bahçesi alanının TOKİ'ye devri gerçekleştirilmişti. Bizim yapmış olduğumuz girişimler ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla eski stat yerinin Millet Bahçesi olması ve hastane yerinin de TOKİ tarafından tekrardan Sağlık Bakanlığı'na devri gerçekleştirildi." dedi. Millet Bahçesi'nde güvenli bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Millet Bahçemiz, milletimizin yararlanacağı, internet bağlantıların olacağı, dinleneceği, kafeteryalarda çaylarını ve kahvelerini içeceği, spor alanlarında sportif aktivitelerini gerçekleştirecekleri, yürüyüş alanlarında yürüyüşlerini gerçekleştirecekleri bir alan oluştu. Aynı zamanda ailelerimizin güvenli bir ortamda çocuklarıyla birlikte oturup sohbet edecekleri, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği huzur ortamında güzel bir Millet Bahçesi oldu" diye konuştu.