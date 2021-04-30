Minik Süleyman evine kavuştu

Tokat'a bağlı Çat beldesinin Seküdağ yaylasında hayvancılıkla uğraşan Süleyman ve Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan 1 buçuk yaşındaki Süleyman Yıldırım 28 Nisan günü akşam saat 18.30 sıralarında ağıllarının önünde oyun oynarken kayboldu. Anne ve babasının ağıla hayvanları aldığı sırada çocuklarının olmadığını fark etti. Kendi imkanlarıyla minik Süleyman'ı bulamayan ailesi, durumu Jandarma ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından, AFAD ve jandarma ekipleri başta olmak üzere belde sakinleri adeta Minik Süleyman'ı bulmak için seferberlik başlatmıştı. Gece boyu süren aramalar sonuç vermedi ancak 22 saat sonra kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta Çat beldesi merkezinde bir tarlada yaşlı bir çift tarafından yürürken fark edilen küçük çocuk aranan kayıp çocuğun o olduğunu anlayınca hemen arama noktasına götürerek teslim etmişti. Ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ni sevk edilen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen küçük Süleyman 1 gün hastanede kaldıktan sonra ise taburcu olarak Çat beldesindeki evine döndü ve kardeşlerine kavuştu.

Çocuklarını da alıp evlerine dönen Baba Süleyman Yıldırım, oğlu Süleyman'ın hareketli bir çocuk olduğunu anne ve baba kelimelerini çat pat konuşabildiğini ama kaybolduğunu idrak edecek yaşta olmadığını söyledi. Minik oğullarının bulunmasından büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan baba Yıldırım, Süleyman'ın ilk olarak su istediğini ve bol bol su içtiğini söyledi. Yıldırım, "Taburcu olduk. Eve döndük çok şükür. Süleyman'ın durumu iyi. Eve geldiğimizde kardeşleriyle oynamaya başladı hemen ve çok mutlu oldu. Şuan kardeşleriyle oyun oynuyor. Allah herkesten razı olsun. Çok sağolun" dedi.