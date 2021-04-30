‘Namlunun önüne atladım ama eşimi kurtaramadım’

Burdur'un Bucak ilçesinde önceki gün saat 17.30'da yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren Ramazan Topay (30) burada çalışan Hatice Işık'a (28) üç el ateş ederek öldürmüştü. Korkunç cinayetin ardından kaçan Topay yakalanarak gözaltına alındı. Genç kadının eşi Mehmet Işık, iş çıkışı eşinin yanına uğradığı sırada cinayetin meydana geldiğini anlatarak "Eşimi kurtarmak için çok uğraştım. Kendimi namlunun önüne attım ancak katil arka arkaya tetiğe basarak eşimi öldürdü. 5 ve 3 yaşında iki kızım annesiz kaldı" dedi. Tutuklanan Topay 1 yıldır Işık ile birlikteliği olduğunu iddia ederek, "Sürekli para istiyordu. En son istediği parayı vermedim. Konuşmak için gittim. Ölümle tehdit edince gözüm döndü. 3 el ateş ettim" diye ifade verdi. Hatice Işık Hacısarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi "Yavrum, yavrularına doyamadı. Gencecik gitti, kara topraklara" diyerek, gözyaşı döktü.