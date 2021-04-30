Nevşehirli çiftçilere 32 bin 750 kilo fasulye tohumu dağıtıldı

Kuru fasulye üretimini geliştirme projesi kapsamında patates ekimine kapalı olan yaklaşık 3 bin dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 hibeli 32 bin 750 kilogram Üstün-42 yerli fasulye tohumu dağıtıldı.

Göre Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, projenin geçtiğimiz yıl başladığını bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Patates siğilinden dolayı Nevşehir'de karantina alanları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Karantinadan dolayı ekim yapamayan ve mağdur olan çiftçilerimiz var. Bu çiftçilerimize bakanlık kaynaklı yüzde 75 hibeli sertifikalı yerli fasulye tohumu veriyoruz. Çiftçilerimiz inşallah verimli bir sezon geçirir. Fasulye üretimi Nevşehir'de patatesten sonra çok ciddi miktarlara ulaştı. Nevşehir fasulyesi olarak nam saldı." dedi.

Tek düze üretimin tarım potansiyelini daralttığını kaydeden Yılmaz, hastalık konusunda handikaba düşürdüğünü bu nedenle alternatif ürünlerin önemli olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da millileşme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı millileşme şuuru içerisinde savunma sanayisinde olduğu gibi tarım sanayisinde de hızlı adımlar atılıyor. Şu anda yüzde 75 hibe olarak verilen bu tohum, dünyada çok tutulan Alberto tohumuna alternatif üretilen Üstün-42 isimli tohum. Tohumumuzu bölgemizin çiftçilerine veriyoruz. Bu noktada hükümetimiz çiftçimizin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bunun için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Tamamen dışa bağımsız, tüm ürünlerimizi her alanda kendimizin geliştireceği millileşeceğimiz bir alana hep birlikte emin adımlarla gidiyoruz." diye konuştu.

Alternatif ürünün önemli olduğunu vurgulayan Kemikkıran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO sadece Nevşehir'den 30 bin ton patates aldı. Çiftçiye çok büyük destek oldu. Ancak devletimiz her yıl bu desteği sağlayamayabilir. Bu nedenle alternatif ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde çiftçimiz zarar eder." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 113 çiftçiye fasulye tohumları dağıtıldı.