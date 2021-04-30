Panik yapan sürücü direğe çarptı!

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre Kırkarmut mevkiinde denetim yapan Jandarma ekiplerini gören bir panelvan araç, kovalanmadığı halde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve izin belgesi bulunmadığından paniğe kapıldı.

Bir anda Sucuali istikametine dönen araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton direğe çarptı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edilirken, hurdaya dönen araç kurtarıcı ile oto parka çekildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.