Pınar Gültekin'in annesi konuştu! Bu sözler herkesi ağlattı!





"GERÇEK DIŞI İFADELER"



Ailenin avukatı Rezan Epözdemir ise, "Cinayet mahallinde HTS kayıtlarına göre Mertcan Avcı da orada. Bize göre cinayette müşterek faildir. Geldiğimiz noktada sanık bir haksız tahrik savunması yapıyor. Ezberlenmiş, kurgulanmış bir savunma yapıyorlar cezayı minimize etmek için. Mahkemede soru sorduk 'Sen bu kadını niçin katlettin?' şeklinde. Sanık da 'Çantasından bıçak çıkardı, üzerime doğru saldırdı, ben de kolumu kaldırdım, engellemeye çalıştım. Bıçak kolumu kesti. Bu cinayeti bu yüzden işledim çünkü cinnet geçirdiğim' dedi. Halbuki adli tıp raporuna göre sıyrık var kolunda. Olay mahallinde bıçak yok. Haksız tahrik savunmasını tam 3 kere değiştirdi. Dün söylediği sözler büyük bir utanç. Dolayısıyla 'ben cani değilim, ben mağdurum yazılı görsel basın çok üzerime geliyor. Benim bu kızla bir hukukum yoktu sadece tek gecelik bir ilişkim vardı' dedi. Daha önceki bütün savunmaları sıfırdan değiştirdi. Bir kadının namusuna dil uzatmak için yapılmış gerçek dışı bir ifadedir" şeklinde konuştu.