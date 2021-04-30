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Giriş Tarihi: 30.4.2021

Polis-vatandaş işbirliğiyle orman yangını söndürüldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Polis-vatandaş işbirliğiyle orman yangını söndürüldü
PENDİK'TE ormanlık alanda çıkan yangın, vatandaşın ve polisin işbirliği ile ilk müdahale yapılarak kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ise ormanda soğutma çalışması yaptı. Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanı'nda dün 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanda yükselen dumanları gören mahalle sakinleri hemen olay yerine koştu. Alevler kısa sürede 2 dönümlük alana yayıldı. Vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra ellerindeki kürek ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen polisler ise mahalle sakinleriyle birlikte yangına müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Mahalle sakinleri yangının çıktığı bölgede çocukların sigara içtiğini gördüklerini söylediler.
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Polis-vatandaş işbirliğiyle orman yangını söndürüldü
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