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Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:08

Polisin maske takmadığı için uyardığı adamdan akılalmaz hareketler

ABBAS ÇAKAR
Polisin maske takmadığı için uyardığı adamdan akılalmaz hareketler

Sokakta maske takmadan dolaşan ve polis tarafından uyarılmasına rağmen, bu hareketini sürdürdüğü öğrenilen vatandaş, kimlik vermeyip polise mukavemet gösterince, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla, Perşembe akşamından itibaren başlayan tam kapanma tedbirleri kapsamında, denetimler daha sıkı ve genişletilmiş olarak uygulanıyor.

Kocaeli'nde, İzmit İlçesi Yürüyüş Yolu mevkiinde bir vatandaşın maskesiz olarak dolaştığını gören polis ekipleri, kendisini maskesini takması konusunda uyardı. Ancak çevredekilerin de iddiasına göre polisin uyarısına vatandaşın cevabı "Takmıyorum sana ne" oldu.

Polis ekiplerinin, maskesini takmaması halinde cezai işlem uygulanacağı konusunda uyardığı vatandaş aynı tepkilerini sürdürdü. Kendisinden kimliği istenince de "Vermiyorum, hadi alın" gibi kelimeler sarf ettiği ileri sürülen kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen maske takmamak ve kimlik göstermemekte dirence, polis ekipleri gözaltına almak istedi.

Buna da direnip mukavemet gösterince kelepçelenerek ekipler tarafından hakkında adli işlem yapılması amacıyla Saraybahçe Polis Merkezine teslim edildi.

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Polisin maske takmadığı için uyardığı adamdan akılalmaz hareketler
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