Sahiller yaza hazırlanıyor

291 kilometrelik kıyı şeridinde 31 Mavi Bayrağın dalgalandığı şehirde proje ve yatırımlarıyla sahilleri cazibe merkezi haline getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 365 gün turizm imkânı sunan bir Balıkesir için çalışıyor. Şehrin turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 291 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Edremit Altınkum ve Güre'de yaptığı sahil düzenleme çalışmalarının benzerini bu yıl da Ayvalık Maliye Kampı, Edremit Altınkum 2. Etap, Edremit Akçay ve Avşa Adası Yiğitler Mahallesi'nde gerçekleştiren Büyükşehir, sahilleri kentin cazibe merkezleri haline getiriyor.