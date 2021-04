Sancaktepe Yaşamaya Değer sloganıyla gece gündüz demeden çalışan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe'ye kadın eli değerek ilçenin sosyal yaşamda, eğitimde, üretimde, teknolojide, yatırımda, sağlıkta ve gençlikte İstanbul'un merkezi haline getireceğini her fırsatta dile getiriyor.Tüm dünya'yı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Covid-19) için ilçe genelinde belediye tarafından alınan tedbirler çerçevesinde 1 seneden bu yama bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, siyasi parti merkezleri, okul, camii, cemevi dezenfekte ediliyor. Bunun yanında ilçede bulunan meydanlar, cadde-sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı alanlar ve çöp konteynırları Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilip yıkanılmaktadır. Bunun yanında İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelge ile birlikte Kaymakamlık ile koordineli olarak ilçedeki market, eczane, halk pazarı gibi satış noktalarında esnafı bilinçlendirmek adına denetimler artarak devam etmektedir. Alınan bu tedbirlerin yanında Başkan Döğücü'nün Sancaktepe halkına vaat ettiği projeler hayata geçiriyor.Görev süresi boyunca belediye olarak en büyük hedeflerinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunun altını çizen Başkan Döğücü "Vatandaşlarımız ile özelikle Halk günleri ve mahalle toplantılarında bir araya geldiğimizde tapularla ilgili tarafımıza bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarf ettik. İlki 2019 yılının aralık ayında olmak üzere vatandaşımızın menfaatine uygun olacak şekilde bugüne kadar 579 tapuyu hak sahiplerine teslim ettik. İlçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak" dedi.Çalışan annelerin büyük ihtiyaç duyduğu kreşleri görev süresi boyunca ilçede her mahalleye kazandıracaklarını belirten Başkan Döğücü "Çocuklarımız için hayati öneme sahip okul öncesi eğitime katkı sağlayıp çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşleri ilçemize kazandırmaya başladık. Hatta Sancaktepe Belediyesi'ne ait ve Belediye Başkanlarının ikamet ettiği Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan konutta oturmayarak orayı kreş haline getirerek Sancaktepe halkına armağan ettik. Bundan sonraki süreçte de çalışmalara hız vererek 2 sene içinde tüm mahalleye bir kreş projemizi tamamlamış olacağız" müjdesini verdi.Geçtiğimiz şubat ayında hizmete açılan Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi, ilçede yaşayan kadın ve çocukların problemlerin çözülmesi, günlük yaşam kalitesinin artması, kişisel gelişim ve değerler eğitimi, sosyal hayat becerilerinin geliştirilmesi, sanat kursları, sağlıklı beslenme ve diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, spor alışkanlıklarının kazandırılması, kadın-çocuk sağlığı farkındalığının oluşturulması, hukuki hak ve sorumluluk bilincinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.Sancaktepe Belediyesi Şeyma Döğücü yönetiminde klasik belediyecilik hizmetleri dışında yapmış olduğu insan odaklı hizmetlerle İstanbul'da sosyal belediyeciliğin merkezi haline geldi. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaşan Belediye son iki yıldır çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sancakkart: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın anlaşmalı marketlerden alışverişini serbestçe yapmalarına imkan sağlayan Sancakkart projesi sayesinde bu zamana kadar 4417 vatandaşımız yardım edildi. Acil Hayat Butonu: Sancaktepe Belediyesi 65 üstü yaşlıların ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerine korona virüsü acil butonu koydu. Evlerinde rahatsızlanan yaşlılar butona basarak belediyenin sağlık ekiplerinden yardım isteyebilecek.Gençlere yönelik çalışmalarıyla öncü olmaya devam eden Sancaktepe Belediyesi, artık çocukların da sesini duymak istiyor, geleceği onların talepleri doğrultusunda inşa etmeyi hedefliyor. Geleceğin asıl sahipleri olan çocuklar için bugüne kadar birçok faaliyete imza atan Belediye, şimdi de "Kulağım Sende" uygulamasını başlattı. Hazırlanan internet sitesi üzerinden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye doğrudan ulaşabilecek olan çocuklar, video, yazı veya ses kaydı ile dilek, istek ve taleplerini iletebilecekler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlayan hizmete www.kulagimsende.com adresinden ulaşabilirsiniz.