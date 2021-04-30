Şanlıurfa'da trafik kazası

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa-Mardin yolu üzeri Osmanbey Kampüsü civarında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan TIR her iki şeridi de kapatacak şekilde yan durdu. Meydana gelen kazada TIR içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.