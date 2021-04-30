Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfalılar, kısıtlama kurallarına büyük oranda uyuyor
Giriş Tarihi: 30.4.2021 21:58

Şanlıurfalılar, kısıtlama kurallarına büyük oranda uyuyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalılar, kısıtlama kurallarına büyük oranda uyuyor

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ülke genelinde dün akşamdan itibaren uygulanmaya başlayan tam kapanma tedbirlerinin ilk gününde Şanlıurfalıların kısıtlamalara büyük oranda uyduğu belirtildi.

Kısıtlama tedbirlerini yerinde denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi, İpekyol ve Abide Kavşaklarındaki uygulama noktalarını ziyaret ederek, kısıtlamalarla ilgili herhangi bir ihlal yaşanmaması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Tam Kapanma Genelgesine göre, 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışan kişiler, izin belgelerinde belirtilen muafiyet saatleri içerisinde, belirlenmiş güzergâhlarda kısıtlamadan muaf tutuluyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfalılar, kısıtlama kurallarına büyük oranda uyuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA