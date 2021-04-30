Senyör Tenis Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1-4 Nisan tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Tenis Kortunda düzenlenen 'Hafta Sonu Senyör Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Türkiye genelinden ilgi gören turnuvaya Kocaeli, İstanbul, Mersin gibi illerden katılım oldu. Turnuvada 28 kadın ve 56 erkek sporcu 12 kategoride şampiyonluk mücadelesi verdi. Türkiye'nin en modern tenis kortları arasında yer alan Selçuklu Belediyesi Tenis Kortundan oynanan müsabakalar,4 açık ve 2 kapalı kort olmak üzere toplam 6 kortta 4 gün boyunca devam etti. Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Her zaman söylediğimiz gibi Selçuklu sporun merkezi ve bundan sonra da merkezi olmaya devam edecek" dedi.