Sevgilini vurup hastane kapısına bıraktı

Niğde'nin merkez Efendibey Mahallesinde meydana gelen olayda bir kadın erkek arkadaşı tarafından tabanca vurularak ağır yaralandı. İddiaya göre, olay öncesi G.K adlı kişi bayan arkadaşı K.Ç ile önce telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından K.Ç adlı bayanın misafirlikte olduğu eve gelen G.K kapıya gelerek K.Ç ile kapı arkasından da tartışmaya başladı. Bu sırada yanında getirdiği tabanca ile kapıya 4 el ateş etti. Kurşunlar kapıyı delip K.Ç nin göğüs bölgesine isabet etti. G.K içerdekilerin kapıyı açmasının ardından tabanca ile vurduğu bayan arkadaşını 9 kattan aşağı indirerek aracı ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin kapısına bırakıp oradan uzaklaştı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olayın meydan geldiği eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın hemen ardından polis tarafından takibe alınan G.K İsmet Sayın Caddesinde aracının önü kesilerek durduruldu. Polis tarafından yakalanan G.K 'nın kaçarken olayda kullandığı tabancayı da hastane bahçesine attığı belirlendi.

Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.