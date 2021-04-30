Seyit Mehmet Akbay Parkı hizmete açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yapılan ve eski belediye başkanlarından merhum Seyit Mehmet Akbay'ın isminin verildiği park hizmete açıldı. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yapım çalışmaları başlatılan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki park mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, basketbol sahası ve yürüyüş yollarının bulunduğu parka çeşitli türde çok sayıda süs bitkisi ve çiçek dikildi. Aydınlatma sistemi ile gündüz olduğu kadar gece de muhteşem bir görüntü sunan parka 1990-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan ve 2006 yılında vefat eden Seyit Mehmet Akbay'ın ismi verildi.