Silah kaçakçılarına jandarmadan darbe

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mersin ve Hatay'da silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 3 ay süren inceleme ve titiz çalışma neticesinde, silah kaçakçılığı yapan 10 zanlıyı tespit eden ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini de belirleyerek, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgularında silah kaçakçılığı yaptıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 adet el yapımı 9 mm tabanca, 1 adet yabancı menşeili 9 mm tabanca, 8 adet cep telefonu ile çok sayıda silah kaçakçılığına dair dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 3'ü Cumhuriyet Savcılığına, 2'si ise mahkemede tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.