Sınava girecek 7 bin 222 öğrenciye deneme seti hediye edildi

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede 8. sınıfta eğitim gören 4 bin 742 öğrenciye LGS (Liselere Geçiş Sistemi), 12. sınıfta eğitim gören 2 bin 480 öğrenciye ise TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı için Fasikül Deneme Seti hazırlatarak, hediye etti.

"GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Başkan Yılmaz, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Selçuklar Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere deneme setlerini takdim etti. Öğrencilerin başarılarına destek vermek amacıyla soru kitapçığı hazırladıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Hedeflerine ulaşabilmek için özveriyle çalışan ve çaba harcayan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Yılmaz, "Salgın nedeniyle tüm dünyanın ve ülkemizin sıkıntılar çektiği bir dönemdeyiz. Böyle bir süreçte sizler sınava gireceksiniz. Okullarınızı, arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Sınav stresiniz biraz daha artıyor. Verimli bir şekilde çalışan, hedefine adım adım yürüyen başarılı olur. Ben de Hukuk Fakültesi mezunuyum. Önemli olan doğru zamanda, kendini doğru motive edip istikrarlı çalışmaktır. Sağlığınız için eve kalacağınız bu 17 günün sizler için iyi bir fırsat olacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Başkan Yılmaz, 17 günlük tam kapanma sürecinde belediyedeki tüm hizmetlerin devam edeceğini ve vatandaşların her an yanında olacaklarını belirterek, "Toroslar Belediyesi olarak sizlerin her türlü sıkıntısını, ihtiyacını düşünüyoruz. Sınav kaygısını yaşadığınızı, sıkıntıya girdiğinizi hissettiğinizde belediyemizin ‪444 41 33‬ numaralı Gönül Bağı Destek Hattı'nı arayabilirsiniz. Bizler sizler için varız. Uzman psikologlarımızla telefonla veya online görüşebilirsiniz. Sizlerin elde edeceği başarılarda bizim de katkımız olursa çok mutlu oluruz. Ailelerini zina de her derdi ve sıkıntısı bizleri ilgilendiriyor. Kapanma sürecinde ve her zaman sizlere hizmet etmek için hazırız" diye konuştu.

Yılmaz, "Umudumuz olan siz çocuklarımızın ve gençlerimizin, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güçlü bireyler olmanızı istiyor ve sizlere iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerimize sürpriz hediyemiz de var" şeklinde konuştu.

Okul idarecileri ve öğretmenler ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a eğitime sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Soru kitaplarının, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Bu duyarlı davranışından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.