Sincan’da Ramazan yardımları vatandaşlara ulaştırılıyor

Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı haneleri şenlendirdi. Sincan Belediyesi her koşulda olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sincan'da örnek bir seferberlik başlatan ve vatandaşa kucak açan Sincan Belediyesi'nin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan'la birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatı doğrultusunda Ramazan öncesi 8 bin gıda ve temizlik kolisi vatandaşa ulaştırıldı. Son hazırlıkları yapan ekipler Ramazan boyunca 3 bin gıda ve temizlik kolisinin dağıtımına da başladı. Sokak sokak, kapı kapı dolaşan ekipler yardımları evlere ulaştırıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Allah'ın rahmet ve bağış kapılarını sonuna kadar açtığı bu mübarek Ay'da, gönüllerimiz hoşgörü, ruhumuz sabır, kalplerimiz imanla dolsun. Tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftar sofralarında buluşamadık. Ama gönüllerimiz bir, kalplerimiz bir. Belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyarak, gerekli tedbirlere harfiyen riayet ederek bu süreci de atlatacağız." ifadelerini kullandı.Günlük 140 aileye 474 tabildot yemek veriliyor. Filyasyon ekibinde görevli 65 sağlık çalışanı ile Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan asker ve polisler olmak üzere günlük toplam 685 tabildot sıcak yemek ikram ediliyor. Sincan Belediyesi aşevi, Covid-19 hastalarına da sıcak yemek desteğinde bulunuyor. Karantina altında olan ailelere başvuru üzerine 10 gün boyunca pişirilen sıcak yemekler evlerine servis ediliyor. Ekipler, yardımların yıl boyunca devam edeceğinin altını çizdi.Sincan Belediyesi Ramazan ayında vatandaşlara sıcak yemek ulaştırabilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Aşevinde pişen yemekler hijyenik ortamlarda paketleniyor, sıcak sıcak vatandaşın sofrasına ulaştırılıyor. Sincan Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle artık kalabalık iftar sofraları kurulamıyor ancak özü paylaşmak olan Ramazan ayında yardımlaşma engel tanımıyor. Engelli, hasta, yaşlı olan yani yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için sıcak yemek veriliyor, böylece vatandaşların mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor. Son derece hijyenik ortamlarda pişirilen yemekler tek kullanımlık kaplarda vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Sıcak yemek yardımından faydalanmak isteyenler Sincan Belediyesi'ne bizzat müracaat edebilir.