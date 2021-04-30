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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:19

sınavları iptal etti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavları iptal etti

, 17 günlük tam kapanma nedeniyle 30 Nisan'da Ankara'da ve 7 Mayıs tarihinde 'da yapılması planlanan hususi pilot lisansı (PPL) sınavlarının iptal edildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 17 günlük tam kapanma nedeniyle 30 Nisan'da Ankara'da ve 7 Mayıs tarihinde İstanbul'da yapılması planlanan hususi pilot lisansı (PPL) sınavlarının iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Covid-19 Salgınını kontrol altında tutmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm yurtta uygulanacak olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce 30 Nisan 2021'de Ankara'da yapılacak PPL sınavı 7 Mayıs 2021'de İstanbul'da yapılacak PPL sınavları iptal edilmiştir. Ayrıca, 17-21 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan ATPL sınavı, 20-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavları iptal etti
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