Sohbet sırasında oynadıkları silah ateş aldı! 22 yaşındaki Muhammed öldü

İstanbul Büyükçekmece'de sohbet eden arkadaş grubunun arasında silah patladı. 22 yaşındaki Muhammed Poyraz hayatını kaybetti. İddiaya göre Hüseyin T'nin elinde patlayan silahla vurulan Poyraz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hüseyin T. olayın kazayla olduğunu söyledi. Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Kamiloba'da geçtiğimiz hafta sonu akşam saatlerinde meydana gelen olay iddia göre şöyle yaşandı. 4 kişilik arkadaş grubu Hüseyin T'nin yazlığına gidip sohbet etmeye başladılar. Sohbet sırasında Hüseyin T. evde bulunan pompalı tüfeği eline alıp incelemeye başladı.

İddiaya göre tüfek henüz bilinmeyen bir nedenle aniden ateş aldı ve Muhammed Poyraz karnından vuruldu. Poyraz, arkadaşları tarafından hemen hastaneye götürüldü. Hüseyin T. de polis tarafından gözaltına alındı. Poyraz, ertesi gün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hüseyin T. (23) tüfeğin kaza ile ateş aldığını öne sürdü. Tanık olarak ifadeleri alınan diğer arkadaşları da aynı şeyleri söyledi. Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.