Son dakika: Türkiye çakarlı magandayı konuşmuştu! Muhammed Enes Uysal'a bir dava daha!

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede, müşteki Dadas Aras'ın kullanmakta olduğu aracın içinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerinde paranın bulunduğu iddia edildiği, tanık beyanları ile araç içerisinden müştekiye ait birkaç parça eşyanın alındığı ve şüphelinin bu materyaller ile parayı silahla yağmaladığına dair yeterli şüphelinin olduğu kaydedildi.