Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AAE 802 plakalı otomobil, yolun bitiminde duramayıp, kontrolden çıktı. Toprak yola girip, takla atan otomobili fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Kerem Erserin (18), Hasan Altunbaş (22) ve Tolga Coşkun'u (22) ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Erserin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının ise yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi

Polis, kaza ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.